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المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة..

الشعيبي يكشف للعالم اسباب مقاطعة النهضة للانتخابات البرلمانية +فيديو

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة في تونس رياض الشعيبي أن الحركة ستقاطع الانتحابات النيابية القادمة بسبب مخالفتها المسار القانوني المعمول به في البلاد.

العالم - خاص بالعالم

وقال الشعيبي في لقاء مع قناة العالم الذي سيبث لاحقا من اليوم الاحد، إن الانتخابات التشريعية المقرر اجراءها في الـ17 من ديسمبر تفتقر للاجراءات القانونية، بحسب ما ظهر في البيان الصادر للجنة الانتخابات.

واضاف، أن المحكمة الافريقية و المحكمة الادارية الابتدائية في صفاغس اصدرتا حكما يبين الخلافات القانوينة التي من من شأنها ان تطعن في هذه الانتخابات.

واوضح المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، أن الانتخابات النيابية تفتقد للمسار السياسي، لان التجهيز والاعداد لها كان اوحادية الجانب.

وشدد الشعيبي، على أن الهدف من هذه الانتخابات سيزيد من تركيز السلطة بيد رئيس الدولة (قيس سعيد)، مؤكدا مقاطعة حركة النهضة وكل جبهة الاخلاص لهذه الانتخابات.

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