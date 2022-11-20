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مراسلة العالم: وزير الدفاع التركي يعلن تدمير 89 هدفا في غارات جوية منذ بدء العملية العسكرية في شمال العراق وسورية

الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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