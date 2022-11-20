تعرف على أبرز الزعماء الحاضرين في افتتاح كأس العالم بقطر..

العالم- قطر

وستتوجه الأنظار إلى حفل الافتتاح الذي من المتوقع أن يكون عالميا، إيذانا ببدء البطولة التي تستمر لنحو شهر ، يخوض غمار المنافسة عليها 32 منتخبا.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح في ستاد البيت بمدينة الخور ويستمر لمدة 35 دقيقة.

يحضر حفل الافتتاح، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح، ونائب الرئيس الاماراتي محمد بن راشد، ورؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، ومصر عبد الفتاح السيسي، والجزائر عبد المجيد تبون، وملكا الاردن عبد الله الثاني، والمغرب محمد السادس.

كما يحضر أيضا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، ورئيس جمهورية ليبيريا جورج ويا، ونائب رئيس جمهورية الإكوادور وألفريدو بوريرو، ورئيس جمهورية رواندا بول كاجامي.

وينطلق حفل الافتتاح الساعة الخامسة عصرا بتوقيت الدوحة، قبل المباراة الافتتاحية التي تجمع بين قطر والأكوادور، في مستهل منافسات المجموعة الأولى.

وتزينت شوارع قطر بأعلام 32 دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وبصور أبرز نجوم هذه المنتخبات، بينما يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مناطق المشجعين التي ستشهد الكثير من الفعاليات على مدار البطولة.

وتتوقع قطر حضور أكثر من 1.2 مليون مشجع إلى البلاد خلال المونديال، على مدار البطولة التي تستمر 29 يوماً.