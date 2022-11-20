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تركيا تشن 25 غارة جوية على مناطق شمال العراق وسوريا

تركيا تشن 25 غارة جوية على مناطق شمال العراق وسوريا
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان العراق اليوم الأحد، أن الجيش التركي شن هجمات 25 غارة جوية على مناطق شمال العراق وسوريا. 

العالم - العراق
وقال الجهاز في بيان، إن "الجيش التركي نفذ صباح اليوم أكثر من 25 غارة جوية على قواعد ومواقع مسلحي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني في حدود الحسكة، وقرى في حلب، والرقة، وكوباني في (غرب كردستان) شمال سوريا، وقرى قضاء ماوت، وجبل قنديل، وجبل كورتك، وجبل أسوس، وحدود منطقة برادوست".

وأضاف البيان، أن "تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 32 مسلحا من وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني وإصابة عدد منهم لغاية الآن".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل لحزب العمال الكردستاني والأجنحة المحلية الموالية له شمالي سوريا والعراق.

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