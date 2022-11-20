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طهران تستدعي السفير البريطاني للمرة الرابعة خلال شهرين

طهران تستدعي السفير البريطاني للمرة الرابعة خلال شهرين
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

تم استدعاء السفير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية للمرة الرابعة خلال الشهرين الماضيين، وجرى إبلاغه باحتجاج إيران الشديد بعد هجوم مجموعة عنيفة على مبنى السفارة الايرانية في لندن.

العالم - إیران

وفي أعقاب هجوم مجموعة عنيفة على مبنى سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في لندن وتدنيس العلم المقدس للجمهورية الإسلامية الايرانية، تم استدعاء السفير البريطاني في طهران، سيمون شيركليف، إلى وزارة الخارجية اليوم الأحد.

وهذه هي المرة الرابعة خلال الشهرين الماضيين التي يتم فيها استدعاء شيركليف إلى وزارة الخارجية الإيرانية.

وذكر المدير العام لوزارة الخارجية الايرانية السفير البريطاني بتعهدات الحكومة البريطانية على أساس معاهدتي فيينا لعامي 1961 و1963 بشأن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وابلغه باحتجاج الجمهورية الإسلامية الايرانية الشديد على عدم فاعلية الشرطة في منع هذا الهجوم المؤسف.

وأعرب السفير البريطاني عن أسفه لهذا الهجوم وقال إنه سيبلغ لندن بالوضع وعبر عن امله في ألا تقع مثل هذه القضايا في المستقبل.

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