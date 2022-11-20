شاهد/رسالة من قطري رفض إجراء مقابلة تلفزيونية مع قناة إسرائيلية

العالم- قطر

حيث قال المري في الفيديو الذي نشره على حساب أنشأه حديثاً على تويتر، السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022: "كان رد فعلي رد فعل كل شخص عربي مسلم غيور على دينه وأرضه، ومحافظ على موقفه تجاه القضية الفلسطينية".

أضاف الشاب القطري محسن بن عمير المري: "موقفنا كمجتمع عربي وإسلامي ثابت ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية"، وعبر عن شكره لجميع المتفاعلين مع موقفه.

كما دعا المري جميع الشباب العرب والمسلمين إلى الحيطة والحذر من إجراء أي لقاء أو مقابلة تلفزيونية مع أي قناة أو وسيلة إعلامية قبل التأكد من هويتها وأهداف القائمين عليها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديو بشكل واسع، والذي أظهر محسن بن عمير المري وهو يتسوق، ليظهر بجانبه مراسل قناة "كان" الإسرائيلية، الذي حاول التحدث معه عن فعاليات كأس العالم، ليفاجأ برد فعل الشاب، الذي أبدى انرعاجاً بمجرد أن سمع المراسل يتحدث بأن القناة إسرائيلية.

أصر المراسل الإسرائيلي على متابعة السؤال وإجراء المقابلة مع الشاب، حيث سأله عن اسمه، فقال إن اسمه "محسن"، قبل أن يُخبره بأنه لا يريد إجراء مقابلة مع قناة إسرائيلية، ثم تركه مصدوماً أمام الكاميرا وغادر.

بينما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصرف الشاب، معربين عن إعجابهم بموقفه، وكتبت المغردة القطرية ابتسام تعليقاً على الفيديو: "شاب (قطري) يرفض مقابلة مع قناة تلفزيونية (إسرائيلية)، كانت حاضرة في سوق واقف ضمن تغطياتها لبطولة كأس العالم، كفو عليك.. اجعلوهم منبوذين لا بارك الله فيهم".

فيما كتب المغرد محمد النعيمي: "مواطن قطري يرفض مقابلة قناة إسرائيلية في سوق واقف، وأقول له: بيض الله وجهك يا كحيلان".