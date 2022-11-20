شاهد/بآيات من القرآن.. حفل افتتاح مميز لكأس العالم في قطر

العالم- قطر

واستهل الشاب القطري غانم المفتاح من ذوي الاحتياجات الخاصة حفل الافتتاح بآيات من القرآن الكريم بحضور الممثل الأمريكي مورجان فريمان.

وتجدر الإشارة إلى أن غانم المفتاح هو سفير النوايا الحسنة لبلده قطر، وسبق أن أعلنت اللجنة العليا للمونديال تعيينه سفيرا رسميا للبطولة، حيث يعد غانم المفتاح من الشخصيات الملهمة لعدد كبير من الشباب، خاصة كونه يسعى إلى مواصلة حياته والعمل في ظل إصابته بمتلازمة التراجع الذيلي، حيث يعيش بنصف جسد دون أطراف سفلية.

ويعد ظهوره خلال الافتتاح المبرمج لهذا اليوم سابقة تاريخية، حيث أنه ستتم تلاوة القرآن الكريم لأول مرة في تاريخ حفلات افتتاح كأس العالم.

واستمر الحفل المميز لمدة 30 دقيقة (من الساعة 04:40 مساءً حتى 05:10 مساءً)، ثم بدأ مباراة قطر والإكوادور في تمام الساعة 06:00 مساءً.

افتتاح كاس العالموتستضيف قطر مونديال 2022 خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى 18 ديسمبر المقبل، وهي أول نسخة تقام على أرض بلد عربي، كما أنها الأخيرة التي تقام بمشاركة 32 منتخبًا.

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