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سوريا.. تجهيزات ومعدات كهربائية جديدة وصلت درعا والبدء بتركيبها خلال أيام

سوريا.. تجهيزات ومعدات كهربائية جديدة وصلت درعا والبدء بتركيبها خلال أيام
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

وصلت قافلة تجهيزات ومعدات كهربائية متنوعة إلى محافظة درعا، مقدمة من وزارة الكهرباء السورية بهدف دعم وثوقية الشبكة الكهربائية، والنهوض بخدمات المحافظة التي بدأت تشهد استقراراً فعلياً بعد سلسلة عمليات أمنية ضد المجموعات الإرهابية.

العالم - سوريا

وأكد محافظ درعا لؤي خريطة أن التجهيزات والمعدات الكهربائية الجديدة تأتي عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية بشار الأسد لدعم المحافظة، لافتاً إلى أن مرحلة التعافي تشمل دعم القطاع الكهربائي، وتحسين الواقع الخدمي عموماً.

وتضم القافلة التي أرسلت أمس أبراجا كبيرة الأحجام وأمراساً ومحولات وكابلات بحسب ما أوضحه مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس هيثم ميلع، مبيناً أن جميع هذه التجهيزات ستخدم وثوقية الشبكة الكهربائية، وتسهم في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

شركة كهرباء درعا التي استلمت المعدات ستقوم وفق مدير عام الشركة هاني المسالمة بإجراء صيانة لكل الشبكات في المحافظة، موضحاً أن عدد المحولات المستلمة هو 3 باستطاعات (200 ك. ف. أ) لكل منها، إضافة إلى كابلات من الألمنيوم بمقاطع مختلفة وأبراج حديدية توتر متوسط.

المسالمة أكد أن الورشات ستبدأ خلال الأيام القادمة تركيب التجهيزات في المدن والبلدات حسب ما تقتضيه الحاجة، مشيراً إلى دور التجهيزات في معالجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

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