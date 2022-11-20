شاهد: الشوارع الإيرانية تتزين بشعار'كلنا مشجّعو إيران'

العالم - مراسلون

وقت قصير يفصلنا عن اول مباراة للمنتخب الوطني الايراني في أهم حدث كروي في العالم، مونديال قطر الفين واثنين وعشرين؛ وهي المرة الثالثة على التوالي التي تشارك ايران في هذا الحدث الدولي.

وقال مواطن ايراني لقناة العالم:"العالم كله يتابع كأس العالم لكرة القدم الذي يقام كل أربع سنوات، وأنا أيضاً أنتظر بفارغ الصبر مباراة إيران الأولى وآمل أن يتمكن المنتخب الوطني من التقدم إلى المرحلة التالية لأول مرة في التاريخ".

وقال مواطن اخر:"من الآن بدأت العد التنازلي لانطلاق مباراة إيران ضد إنجلترا وأؤمن أنّ إيران ستفوز بالمباراة، غداً سيجتمع خمسون شخصاً من الأصدقاء والمعارف في منزلنا لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني".

"كلنا مشجّعو ايران"؛ عنوان لافتات زيّنت بها شوارع العاصمة الايرانية طهران وذلك دعماً للمنتخب الوطني الذي يمثل القارة الاسيوية في المونديال للمرة السادسة، وكان أول فريق في العالم يتأهل إلى مونديال قطر.

وقال مواطن ايراني:"لقد أصبح منتخبنا الوطني أكثر استعداداً وقوةً مقارنةً بمبارايات كأس العالم السابقة وهذا ما جعل الناس يأملون في تحقيق انتصارات عظيمة، آمل من لاعبي المنتخب الوطني أن يبذلوا قصارى جهودهم في المباراة لإسعاد الشعب الإيراني".

وقال طفل ايراني:"غداً سنجتمع مع أصدقائنا لنشهد فوزاً تاريخياً على المنتخب الانجليزي بجهود لاعبي المنتخب الايراني ومهارة المدرب الجديد لبلدنا".

سيواجه المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم منتخب انجلترا في مستهل مباراياته في ملعب خليفة وعيون الايرانيين جاحظة تنتظر انتصاراً كروياً لمنتخبها الوطني".

بدأ العد التنازلي للمباراة الاولی لإيران في مونديال قطر، والايرانيون ينتظرون بفارغ الصبر، سماع صفارة المباراة.