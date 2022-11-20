الكشف عن مخطط أمريكي جديد يستهدف اليمن

العالم- اليمن

الظهور المعلن لقوات الاحتلال الامريكي في كثير من المناطق المحتلة مثل حضرموت وعدن وشبوه وكان اخرها لقاء السفير الامريكي بمحافظ حضرموت المعين من العدوان وبعد ظهور المارينز الامريكي في بروم الساحلية يكشف المخطط الامريكي القذر لاحتلال وتقسيم اليمن.

وقال الناشطون ان الاهتمام الامريكي له اهدافه وابعاده الخطيرة التي تستهدف اليمن وامنة واستقراراه ونهب ثرواته

وعزز ذلك لقاء المرتزق الخائن صغير بن عزيز رئيس مايسمى بهيئة الاركان الذي اعلن عنه اليوم مع الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والفريق اول براد كوبر قائد القوات البحرية الاميركية في القيادة المركزية قائد الاسطول الخامس الأمريكي الذي عبر فيه المرتزق بن عزيز عن تطلعه لأفاق جديدة من التعاون والتنسيق المشترك (لعدوان جديد على اليمن).

وكان اللواء عبدالله الحاكم رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع وخلال حفل تخرج دفعة ضباط استخبارات في المنطقة العسكرية الخامسة، كشف عن أن المواجهة البحرية المتوقعة قد تكون من أشد المعارك مع تحالف العدوان.

وأكد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع:”أن الحرب على اليمن والحصار لابد أن يتوقف أو ”المواجهة الكريمة”، مضيفا: “معنيون في القوات المسلحة برفع القدرات البحرية”، في مؤشر على الجاهزية للمعركة البحرية القادمة.

وقال: “رسالتان بحريتان وصلتا العدو مفادها أننا لن نبقى صامتين على معاناة شعبنا وبقاء الحصار والرسائل القادمة ستكون أشد وأنكى”.