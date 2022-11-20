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إصابة 3 جنود أتراك إثر سقوط قذيفة على معبر حدودي مع سوريا

إصابة 3 جنود أتراك إثر سقوط قذيفة على معبر حدودي مع سوريا
الأحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "الأناضول" مساء الأحد، بأن جنديا وعنصرين من شرطة القوات الخاصة التركية أصيبوا جراء سقوط قذيفة على معبر "أونجوبنار" الحدودي مع سوريا، بولاية كيليس جنوبي تركيا.

العالم - سوريا

وأفادت بأن القذيفة أطلقت من قبل مسلحي تنظيم "واي بي جي YPG"، المتمركزة شمالي سوريا.

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