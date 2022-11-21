اول أيام مونديال قطر 2022.. افتتاحية مبهرة وخسارة للمضيف

العالم - فار

كان حفل افتتاح هذه النسخة من البطولة وجيزاً ومختصراً للغاية. كما شهد تقديم القطريين هدايا للجماهير التي حضرت حفل الافتتاح.

وشهدت مراسم الإفتتاح كشف النقاب عن كأس العالم فيفا ألفين وإثنين وعشرين من قبل لاعب المنتخب الفرنسي مارسيل ديسايي.

لكن المباراة الافتتاحية سجلت خسارة قطر الدولة المضيفة أمام الإكوادور بهدفين من اللاعب فالنسيا، وكانت هذه هي المباراة الأولى التي يخسر فيها بلد مضيف لكأس العالم في المباراة الافتتاحية.

هذا واختير إينير فالنسيا قائد منتخب الإكوادور الذي سجل ثلاثة أهداف في هذه المباراة رغم رفض تقنية فار لإحدى تسديداته كأفضل لاعب في نهاية هذه المباراة.

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