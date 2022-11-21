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المغرب العربي والملفات الساخنة  - الجزء الأول

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

في الجزء الأول من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي تم التطرق الى، عودة ملف الانتخابات الى الواجهة في ليبيا والأداء الاتصالي للحكومة في تونس وإستعدادات الاحزاب للانتخابات في موريتانيا والضرائب تشعل الغضب في المغرب وما خلفيات طلب انضمام الجزائر إلى البريكست.

العالم – المغاربية

وقالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي إنه منذ تولي الحكومة الحالية سدة الحكم توجه اليها الانتقادات من كل الأطراف وحتى الأطراف المساندة لمسار خمسة وعشرين جويلية.

وأضافت أن اغلب الانتقادات تتلخص حول قدرة الحكومة على التواصل الجيد مع المواطنين والنخب، مشيرة الى أن هذه الحكومة بيدها العديد من الملفات الشائكة التي تهدد بانفجار اجتماعي وقد وضح ذلك وبدى جليا في عدد من الحركات الاحتجاجية التي تفجرت في أكثر من مكان، بالاضافة الى تواصل عجز الاقتصاد عن تحقيق نسبة أي نمو.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين أن هناك دوافع كثيرة للجزائر للإنضمام الى بريكست وإن هناك ذكاء كبير من صانع القرار الجزائري.

وأضاف إن الولايات المتحدة الاميركية حاولت أن تضغط مرارا على الجزائر خاصة عبر نواب في الكونغرس الذين قد طالبوا منذ أسابيع قليلة بضروروة معاقبة الجزائر خاصة على شرائها الاسلحة العسكرية من روسيا. مشيرا الى أن الجزائر الآن تمثل نقطة قوة في سياستها في المنطقة بعد أن أصبحت البديل الروسي لبلدان أوروبا فيما يخص الطاقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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