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حرس الثورة الاسلامية: الهجمات نفذت في عمق المناطق بشمال العراق كمنطقة جيزنيكان وزرقيز وكويسنجق وتم خلالها الحاق خسائرفادحة بالارهابيين

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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