أهم الخطوط الحمر في معركة الجيل والتغريب

العالم – نوافذ

وقال ضيف الحلقة الباحث في القضايا الإقليمية والدولية الدكتور طلال عتريسي إن التحديات من خلال الزمن الذي نعيشه هي التحديات الثقافية.

وأضاف إنه انه عندما نتحدث عن الجيل الجديد والتغريب والانتماء يعني ذلك الثقافة وهو الخطر الرئيسي الذي يستهدف العالم.

وأكد أن الغرب لأنه متقدم في العالم كقوة مهيمنة في الاحتلال والقهر والاستعباد والتوحش لذلك يريد أن يقول بأن ثقافته هي الأفضل وعلى شعوب العالم أن تقلدها والاقتداء بها.

من جهته قال الأستاذ الجامعي الدكتور أمين الساحلي إن الانسان دائما ينتظره امتحانان في غاية الصعوبة وهما التعامل مع القوي المعاصر والتعامل مع تراثه وفي كلا الامتحانين منزلقات صعبة وإن الاصعب إتحاد الاثنين مع بعضهما ضد الإنسان الذي يريد أن يقوم بهذا الامتحان المشترك.

وأضاف إن الغرب منذ أن تفوق لناحية القوة والتخلى عن الإعتبار الأخلاقي على المستوى الاعتقادي رافق أمر إستخدام آلة النهب والقتل والسرقة والدوس على الرقاب تنظير مفاده هو انه نحن إذا عملنا هكذا سوف نخلص الأرض من الاجناس الساقطة التي لا قيمة لها.

الدكتور أمين الساحلي اشار الى انه أول الإستهداف صار إحتلال الشعوب والإستهداف الثاني هو أن يحول الانسان إلى عبد وهو مقتنع ومسرور بذلك. مؤكدا أن الجيل الحاضر اليوم يقاد بالعمى عبر أساليب الإغواء والإغراء.

بدوره قال الباحث والمفكر الدكتور إدريس هاني إن الإستعمار حالة مفتوحة قوامها التغلب والجاذبية وأشار إلى أن الإستعمار يأتي عن طريق القوة الناعمة والقهر الثقافي.

وأضاف إن الاستعمار الحديث يستهدف الطفولة مباشرة عبر الفضاء الافتراضي الذي يوفر له بيئة لا يوجد فيها إلا ما هو جاذب نحو الآخر.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. طلال عتريسي – باحث في القضايا الإقليمية والدولية

د. أمين الساحلي – أستاذ جامعي

د. إدريس هاني – باحث ومفكر