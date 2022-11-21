انضمام أول منظومة دفاع جوي للقوة البرية للجيش الايراني

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وقال العميد حيدري في تصريح خاص لوكالة انباء "فارس" عن آخر إنجازات هذه القوة: من أجل أن تكون القوات البرية للجيش فعالة حسب الاحتياجات العملياتية ، يجب أن تكون لها خصائص ومواصفات وفي هذا الصدد ، تم تصميم 3 خطط وهي "لبيك 1" و"لبيك 2" و"لبيك 3" وجرى تقديمها الى القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف: "لبيك 1" تهدف إلى جعل الوحدات أكثر كفاءة لتلبية الاحتياجات العملياتية اليوم ، وقد تم تصميم هيكلية جديدة ومختلفة عن الهيكلية السابقة للقوة البرية للجيش وجرى تقديمها لقائد الثورة. هذه الهيكلية قادرة بسرعة حركتها على فرض قدرتها على العدو في القتال البري عن قرب.

واوضح العميد حيدري أن خطة "لبيك 1" قيد التنفيذ منذ حوالي 3 سنوات ، وقال: ان الوحدات الهجومية المتحركة والرد السريع هي من بين الوحدات التي تم تاسيسها في هذه الخطة. وان ميزة الهجومية المتحركة تعني قدرة التحرك والهجوم بنسبة مائة بالمائة ، والتي لا تزال أجزاؤها السيبرانية والصاروخية والمسيرة باقية. هذه الخطة عبارة عن حزمة كاملة لتلبية الاحتياجات التنفيذية اللازمة اليوم.

وصرح قائد القوة البرية للجيش بان خطة "لبيك 2" تركز على تجهيز هذه القوة بأسلحة جديدة وقال: من الضروري تجهيز القوة البرية للجيش بأسلحة لها أربع خصائص. أولاً؛ كونها بعيدة المدى يعني أنها تستطيع استهداف العمق العملاني لجيوش العدو ، حيث اخذنا بنظر الاعتبار 300 كيلومتر بهذا الصدد. ثانيا؛ دقة التصويب ، لأن الحروب المستقبلية مبنية على التاثير وليس التدمير.

وأضاف: الميزة الثالثة هي ذكاء الأسلحة بحيث يمكن تدمير هدف استراتيجي بتكلفة عالية لقذيفة واحدة اما الميزة الرابعة؛ فهي القدرة على الدخول في تغطية شبكية (مع سائر المعدات).

وأعلن العميد حيدري عن تشكيل وحدة صاروخية في القوة البرية للجيش بصواريخ بالغة الدقة وبعيدة المدى وذكية وشبكية التغطية.

وقال قائد القوة البرية للجيش عن المعدات الجديدة الأخرى التي تم تزويد هذه القوة بها: لقد قمنا بضم أول منظومة دفاع جوي لهذه القوة والتي تتمتع بقدرات جيدة.

وفي إشارة إلى قدرات الجيش في مجال الطائرات المسيرة ، قال: لقد أنشأنا وحدة طائرات مسيرة مع العديد من القواعد المناطقية الواسعة للغاية ، وجميع الطائرات المسيرة فيها ذكية وبالغة الدقة ولها العديد من القدرات الأخرى.

كما اعلن العميد حيدري عن إدخال الأسلحة الذكية إلى القوة البرية للجيش وقال: في هذا الصدد ، تم الانتهاء من اضفاء طابع الذكاء على المدفعية عيار 155 ملم ، ومثل هذا العمل مستمر في القطاعات الأخرى أيضًا.

وصرح بان الغرض من مشروع "لبيك 3" هو المجال الهندسي وأضاف: هذا المشروع هو في مجال الهندسة ومن ضمنه بناء الثكنات والمستشفيات والوحدات السكنية للمنتسبين.