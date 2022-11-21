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بدء التحقيق مع المتهمين في الحادث الإرهابي بمدينة ايذة

بدء التحقيق مع المتهمين في الحادث الإرهابي بمدينة ايذة
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن مدعي المحاكم العامة والثورية لمركز محافظة خوزستان صادق جعفري جكني عن بدء التحقيق مع المتهمين بارتكاب الجريمة الإرهابية في مدينة ايذة يوم الاربعاء الماضي.

العالم - ايران

وقال جعفري جكني في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين: عقب الحادث المرير الذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين في مدينة ايذة، تم تخصيص فرع خاص للتحقيق والبت في هذا الملف ، باشراف النيابة العامة والثورية بالمدينة.

وأضاف: يتم التحقيق في هذه القضية سواء من جهة الإخلال بالنظام الأمني ​​للمواطنين على مستوى المدينة والذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين ، وكذلك من جهة الأمن العام.

وقال مدعي المحاكم العامة والثورية لمركز محافظة خوزستان: في هذا الصدد ، تم اتخاذ إجراءات جيدة للغاية من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات والامن الداخلي بالمحافظة والمدينة للكشف عن مرتكبي أعمال الشغب هذه ، حيث تم تحديد عدد من المشاغبين واعتقالهم وسيتم الاعلان للشعب عن نتائج التحقيقات التكميلية.

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بدء التحقيق مع المتهمين في الحادث الإرهابي بمدينة ايذة