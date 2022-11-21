بغداد لم تتجاوب مع طهران بشأن الإنفصاليين الأكراد

العالم - خاص بالعالم

وأضاف كنعاني ان قوات حرس الثورة الاسلامية استهدفت الاحزاب الانفصالية الكردية في شمال العراق بعد ما ثبت ضلوعها في أعمال الشغب الأخيرة داخل ايران.

واكد، ان طهران حذرت في وقت سابق السلطات العراقية من نشاط المجموعات الانفصالية الكردية ضد إيران داخل الأراضي العراقية مؤكدا أن السلطات العراقية لم تتجاوب مع تحذيرات طهران.

هذا واعلن حرس الثورة الاسلامية في ايران استهداف مقار ومراكز الجماعات الارهابية الانفصالية في مناطق شمالي العراق.

وقال حرس الثورة الاسلامية في بيان إن هذه الضربة هي استمرار لعملية تدمير مقرات ومراكز تآمر وتدريب وتنظيم الجماعات الإرهابية الانفصالية في منطقة كردستان العراق، وأن الضربة نفذت من قبل الوحدات الصاروخية والطيران المسير التابع لمقر حمزة سيد الشهداء في حرس الثورة.

وأكد البيان أن الهجمات استهدفت عدة مناطق بينها جانيكان وكوي سنجق، وقد كبدت الارهابيين خسائر بشرية ومادية كبيرة. من جهته توعد قائد القوة البرية في حرس الثورة اللواء محمد باكبور بهجمات جديدة في حال لم يتم تفكيك المقرات التي تستهدف إيران.

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