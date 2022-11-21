الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

ناصر كنعاني: العلاقات الصينية الايرانية قوية ومبنية على اساس العلاقات ذات الاهتمام المشترك

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الى وزير الدفاع الأمريكي.. لا يوجد بلد إستخدم القوة لحل النزاعات مثل أمريكا

بالفيديو.. محلل سياسي: بغداد لم تتجاوب مع طهران بشأن الإنفصاليين الأكراد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ليبيا تستدعي سفيرها باليونان للتشاور وتقدم مذكرة احتجاج

ماذا عن سجن مطار المثنى؟.. السوداني يوجه بإجراء تحقيقات أصولية حوله

انضمام أول منظومة دفاع جوي للقوة البرية للجيش الايراني