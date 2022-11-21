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ناصر كنعاني: مازلنا نامل في ان تفي الحكومة العراقية بتنفيذ الوعود التي قطعتها

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

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