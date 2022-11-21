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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين عن استشهاد الشاب محمود السعدي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في جنين .

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن شهود عيان ان الشهيد السعدي طالب ثانوية عامة في إحدى مدارس جنين، وهو وحيد أسرته بين خمس بنات.

وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت عن إصابة 5 شبان جراء اقتحام الاحتلال لحي الهدف بمخيم جنين، إصابة أحدها بالكتف وأخرى بالقدم وثالثة بالصدر والرابعة بالبطن وصفت بالحرجة اعلن عن استشهادها لاحقاً، بالإضافة الى إصابة خامسة طفيفة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الهدف في مخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة بعد اقتحام منزل المطار الجريح راتب البالي، واطلقت صواريخ الانيرجا صوب منزله.

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