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ردا على سؤال مراسل قناة العالم الاخبارية:

كنعاني: الأمن الاقليمي مهم بالنسبة لطهران ومسقط

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن العلاقات الايرانية العمانية علاقات وطيدة وبناءة لذا تفتح المجال للتعاون بمجالات اقليمية ودولية عدة.

العالم - خاص بالعالم

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين ردا على سؤال مراسل قناة العالم، حول المستجد في العلاقات الايرانية العمانية وزيارة وزير الخارجية العماني الاخيرة الى طهران قال كنعاني، إن المحادثات الاخيرة بين ايران وسلطة عمان في طهران تناولات موضوعات اقليمية ودولية.

وأضاف، أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وسلطنة عمان في تطور ونمو ولذا فتوثيق وتطوير هذا التعاون يحتاج الى المشاورات السياسية بين البلدين.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، أن الأمن الاقليمي مهم جدا بالنسبة لسلطنة عمان وايران، وهناك تبادل لوجهات النظر بين البلدين، مؤكدا ان ظروف المنطقة تحتم ان تكون هناك علاقات ومحادثات بين العاصمتين.

وأكد كنعاني، أن هناك جهود جادة وصادقة في مجال العلاقات المشتركة من قبل سلطنة عمان وهي محطة احترام للجمهورية الاسلامية.

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ردا على سؤال مراسل قناة العالم الاخبارية: كنعاني: الأمن الاقليمي مهم بالنسبة لطهران ومسقط

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