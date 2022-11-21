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هل الحصانة سبيل تنصل إبن سلمان من جرائمه؟ +فيديو

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

اصبح العنوان الجديد لولي العهد محمد بن سلمان هو التهرب من دعوى قضائية تتعلق بالقتل، سمة يضيفها بن سلمان الى سمعته الملطخة دوليا هكذا قالت وكالة اسوشيتد برس.

العالم - خاص بالعالم

واشارت الوكالة الى الجدل الذي اثير حول تعين الملك سلمان لنجله رئيساً للوزراء ومخالفة قوانين المملكة التي تنص على غير ذلك فقد قام الملك باعارة اللقب للابن لكنه احتفظ بمهام رئيسية.

الخطوة التي خيبت امل زملاء الرئيس الاميركي جو بايدن الديمقراطيين في الكونغرس اثمرت، في اعلان إدارة بايدن أن بن سلمان كرئيس للوزراء لديه حصانة تحميه من دعوى قضائية أمريكية بشأن دوره في قتل الصحافي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي عام 2018.

جريمة القتل، التي أدانها بايدن خلال الحملة الانتخابية عام 2019 ووصفها بأنها جريمة قتل قاطعة وهدد بعواقبها على الحكام السعوديين وتعهد باتخاذ موقف من ولي العهد السعودي.

التنديد بالفرار من العقاب اثار ردود فعل منددة فقد أبرزت منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، أن تغيير لقب ولي العهد لم يكن أكثر من مناورة للهروب من المحاكم الأمريكية، دون وضع قانوني أو أي تغيير في السلطة أو الواجبات.

وقالت سارة ليا ويتسن، رئيسة المنظمة “إذا كان هناك أي شيء، فقد أظهر مدى خوف محمد بن سلمان وانه ما زال خائفًا من القضية والمساءلة الفعلية والاكتشاف الفعلي لجرائمه”.

كما ان المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض كبار المشرعين الديمقراطيين وصحيفة خاشقجي، واشنطن بوست، أدانوا قرار الإدارة في واشنطن.

والحصانة السيادية، هي مفهوم متجذر في القانون الدولي، ينص على أن الدول ومسؤوليها محميين من بعض الإجراءات القانونية في محاكم الدول الأجنبية الأخرى فهل ستكون باب النجاة لبن سلمان للتنصل من جرائمه هذا ما سيقرره القاضي مستقبلا.

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