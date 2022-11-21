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حرس الثورة يدك مقرات الاحزاب الانفصالية الكردية شمال العراق +فيديو

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

عملية جديدة للقوات البرية في حرس الثورة الاسلامية، استهدفت خلالها مقرات ومراكز تابعة للجماعات الارهابية الانفصالية في منطقة كردستان العراق.

العالم - خاص بالعالم

حرس الثورة الاسلامية، اكد في بيان له، أن العملية تأتي استمرارا لتدمير مقرات ومراكز التآمر وتدريب والجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في منطقة شمال العراق، مضيفا أن العملية نفذت عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

البيان أوضح أن الهجمات طالت عمق منطقة كردستان العراق، ودمرت الأهداف المقصودة، ملحقة خسائر كبيرة بالإرهابيين.

الصواريخ والمسيرات الإيرانية، دكت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، في كوي سنجق، ومقرات حزب 'كوملة' الارهابي في 'زرغويز' و 'باناكور' قرب السليمانية، وأيضا معسكر تابع لحزب 'ديمقراطيو كردستان إيران' في 'جانيكان'.

وفي هذا الاطار توعد قائد القوة البرية في حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد باكبور، الجماعات الارهابية، بهجمات جديدة في حال لم يتمّ تفكيك المقرات، التي باتت تشكل معسكرات للتجنيد والتدريب وارسال السلاح للارهابيين ومثيري الشغب داخل إيران.

من جهته شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على ضرورة ألا تصبح منطقة كردستان العراق مصدرا لتسليح الارهابيين ضد ايران، داعيا المسؤولين العراقيين ومنطقة كردستان العراق للعمل بمسؤولياتهم وتنفيذ الوعود التي قطعوها، وكذلك الحكومة المركزية في بغداد لمنع الجماعات الانفصالية المسلحة من التخطيط ضد ايران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "ما تتوقعه إيران من العراق، ألا يصدر أي تهديد للأمن الإيراني من الأراضي العراقية، للأسف، هذا الأمر لم يحدث، على الرغم من الوعود التي قطعها الجانب العراقي، وبالتالي، إيران سوف تعمل على حماية حدودها وأمنها في إطار حقها القانوني".

يذكر أن صفارات الإنذار دوت في القنصلية الأمريكية في أربيل تزامنا مع وصول الصواريخ الإيرانية للمنطقة.

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