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باختصار.. حصانة امريكية لولي عهد السعودية

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلن البيت الابيض عن تمتع ولي عهد السعودية بالحصانة في الدعوى المقامة ضده بامريكا.

العالم - باختصار

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