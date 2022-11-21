السعودية تمدد الحكم على الشيخ خالد الراشد 17 سنة أخرى!

العالم - السعودية

وقبل عدة أيام، أعلن حساب معتقلي الرأي على تويتر المختص بمواكبة أخبار معتقلي الرأي في المملكة قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد خالد الراشد للمرة الثانية، وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة. وكتب الحساب في تغريدة على تويتر: "تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ #خالد_الراشد للمرة الثانية، وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة".

واشار الى أنه تم اعتقال الشيخ الراشد في 2005؛ وجاء اعتقاله على خلفية خطبة له عن الرسوم الدنماركية المسيئة للنبي محمد ﷺ.

واضاف : "تغليظ الأحكام ضد #معتقلي_الرأي انتهاك قضائي تمارسه سلطة القضاء ضد معتقل بريء أساساً وفق القانون، فجميع من حكمت عليهم محكمة الاستئناف بأحكام مغلّظة كانت لتهم فضفاضة أو أخذت منهم تحت التعذيب".

يذكر أن السلطات السعودية أعادت محاكمتة الشيخ #خالد_الراشد للمرة الأولى بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 15 سنة، وأضافت المحكمة حينها 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه، لتصبح 23 سنة.

وبتاريخ 26 نوفمبر 2021 نُقِل الشيخ خالد الراشد من سجن الحاير إلى المباحث العامة، ورغم إبلاغ إدارة السجن بعدم استقرار حالته الصحية، إلا أن المباحث العامة أصرت على نقله.