آل صادق: قدمنا اكثر من 70 وثيقة للعراق حول تواجد الجماعات الارهابية في الشمال

العالم - خاص بالعالم

قال آل صادق في لقاء خاص سيبث لاحقا على قناة العالم، إن ايران طلبت من الحكومة العراقية وسلطات كردستان بنزع سلاح الجماعات الارهابية المسلحة خلال مهلة لاتتجاوز 10 ايام.

وتابع: تم استهداف منشاتنا الحيوية في كرمانشاه من قبل الموساد الاسرائيلي انطلاقا من كردستان العراق.

وأكد السفير الايراني لدى بغداد، أن الهجوم البري علي مواقع الجماعات المسلحة في منطقة كردستان العراق غير وارد.

وقال السفير الايراني لدى بغداد قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني زار العراق والتقي الرئاسات الثلاث، مشيرا على أن ايران اتفقت مع الحكومة الفدرالية وسلطات كردستان على نشر القوات العراقية علي حدود كردستان لكنه لم ينفذ.

سيبث اللقاء اليوم الاثنين:

الساعة - 20:30 بتوقيت مكة المكرمة