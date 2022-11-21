موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية من التيار الصدري

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" لقاء خاص"، يبث هذا الليلة قال آل صادق:"التيار الصدري هو تيار عريق وكبير وله جذور في المجتمع العراقي السيد مقتدى الصدر شخصية مرموقة ومحترمة ومقبولة لدى سائر الاطراف وعلاقتنا معه علاقة وطيدة ولم تنقطع يوما وحقيقة تأسفنا عندما أعلن الانسحاب من الحكومة ورأيه هذا رأي محترم ولو استشارنا في هذا الجانب ربما كنا نقول له هذا قرار يحتاج الى مراجعة التيار الصدري شارك بكل الحكومات التي تشكلت بعد السقوط.

وقال آل صادق:"من حقه ان يكون التيار الصدري مشاركا وان هذه العزلة تنتهي قريبا ويعود التيار الصدري الى العملية السياسية ويقدم ما عليه من واجبات ازاء بلده وازاء شعبه وهذا متوقع كما نتصور، وان السيد شياع السوداني كان حريصا على أن يكون للاخوة في التيار دور وهذه الاخوة في الجانب العراقي بالحوار والكلام حتى في الاطار التنسيقي عندما تشكل الى مدى بعيد من الاجتماعات للاطار التنسيقي كان ممثل التيار التيار الصدري حاضرا".

وأكد آل صادق: دائما ورغبتهم فقد حاولوا كثيرا في التحدث واللقاء مع سماحة السيد مقتدى في هذا الخصوص الا أن لديه رؤيا ورؤيته محترمة نأمل أنتهاء الحالة أن تتغير وان يعود التيار بقوة الى حضوره في الحكومة والتشكيلة والعملية السياسية في قادم الايام فير المستقبل.

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