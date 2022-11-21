السفير الايراني: قدمنا اكثر من 70 وثيقة للعراق حول تواجد الجماعات الارهابية في كردستان

العالم - ايران

قال آل صادق في لقاء مع قناة العالم، إن ايران طلبت من الحكومة العراقية وسلطات كردستان بنزع سلاح الجماعات الارهابية المسلحة خلال مهلة لاتتجاوز 10 ايام.

وتابع: تم استهداف منشآتنا الحيوية في كرمانشاه من قبل الموساد الاسرائيلي انطلاقا من كردستان العراق.

وأكد السفير الايراني لدى بغداد، أن الهجوم البري على مواقع الجماعات المسلحة في منطقة كردستان العراق غير وارد.

وقال السفير الايراني لدى بغداد ان قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني زار العراق والتقى الرئاسات الثلاث، مشيرا على أن ايران اتفقت مع الحكومة المركزية وسلطات اقليم كردستان على نشر القوات العراقية على حدود كردستان لكنه لم ينفذ.