ترقبوا اول مقابلة للسفير الإيراني بالعراق على شاشة قناة العالم +فيديو

العالم - خاص بالعالم

قال السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق في هذا اللقاء الخاص والحصري على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن ايران قدمت اكثر من 70 وثيقة للعراق حول تواجد الجماعات الارهابية المسلحة في منطقة كردستان العراق.

وأضاف، أن ايران طلبت من الحكومة العراقية وسلطات كردستان بنزع سلاح الجماعات الارهابية المسلحة خلال مهلة لاتتجاوز 10 ايام.

وتابع: تم استهداف منشاتنا الحيوية في كرمانشاه من قبل الموساد الاسرائيلي انطلاقا من كردستان العراق.

وأكد السفير الايراني لدى بغداد، أن الهجوم البري علي مواقع الجماعات المسلحة في منطقة كردستان العراق غير وارد.

وقال السفير الايراني لدى بغداد قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني زار العراق والتقي الرئاسات الثلاث، مشيرا على أن ايران اتفقت مع الحكومة الفدرالية وسلطات كردستان على نشر القوات العراقية علي حدود كردستان لكنه لم ينفذ.

وسيبث اللقاء كامل اليوم الاثنين في الاوقات التالية:

طهران – 21:03

مكة المكرمة - 20:33

غرنتيش - 17:33