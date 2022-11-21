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شاهد.. نتائج الانتخابات المخيبة للنظام البحريني

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

شكلت الإنتخابات النيابية البحرينية الاخيرة خيبة أمل للنظام بكل تفاصيلها، لا سيما لجهة المقاطعة الشعبية الكبيرة لها، والتململ الشعبي من هذا النظام خصوصا بين الموالين له.

العالمحديث البحرين

وافتقرت انتخابات البحرين لكل معاير الانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل أرضية لنجاح أي عملية انتخابية.

وفقد اجريت هذه الانتخابات وفق ارقام سرية للكتل حيث لم تعرف اسماء الناخبين، وعددهم في كل دائرة ذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بارقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد، ورغم كل هذه الهندسة للانتخابات من قبل النظام جاءت النتائج مخيبة له.

وبرزت فضائح تزوير الانتخابات النيابية في البحرين بشكل كبير من خلال ارقام وزير العدل نواف المعاودة والتي اشارت الى ان نسبة المشاركة بلغت 73 في المئة وهي أعلى نسبة مشاركة منذ العام 2002 على حد زعم.

وناقش برنامج "حديث البحرين" في أحدث حلقاته نتائج الانتخابات المخيبة للنظام البحريني مع كل من الاعلامي البحريني جواد عبدالوهاب، والناشط البحريني سيد عباس شبر.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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