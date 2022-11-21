الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 14 العبرية: إصابة جندي إسرائيلي بجراح بعد رشقه بالحجارة قرب مخيم العروب في الخليل

الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد/ قطري يوزع شارة فلسطين على مشجعي كأس العالم

شاهد/ابتسامة لرئيس الإحتلال تنهي مستقبل رئيسة وزراء بلد عربي!

شاهد.. تشييع جثمان الشهيد الطالب محمود السعدي في جنين

عمليات قصف متبادلة بين القوات التركية و"قسد" بريف حلب الشمالي

شاهد/مشجع سعودي يدعم المنتخب الايراني في مونديال قطر

المدلل: 'كتيبة جنين' ستبقى الدرع الحامي للمقاومة التي تطور قدراتها باستمرار