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الشيخ قاسم: ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدَّعية للحرية عنف وإجرام

الشيخ قاسم: ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدَّعية للحرية عنف وإجرام
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعرب نائب الامين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، عن ادانته التحركات المشبوهة لجماعة أميركا و"إسرائيل" ضد الجمهورية الإسلامية فی ِإيران.

العالم _ لبنان

وأكد الشيخ نعيم قاسم: كلنا ثقة بحكمة القيادة والحرس والشعب في حماية جوهرة الحرية والمقاومة والتقدم العلمي في منطقتنا.

ولفت، في تصرح اليوم الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ ما يجري في إيران من قبل المجموعات المدَّعية للحرية للانقلاب على إيران، هو عنف وإجرام، فهم يقتلون العناصر البريئة في الشارع لإحداث الفوضى، وهم قلَّة مشبوهة تعتمد على توجيهات أميركا و"إسرائيل".

واشار إلى أنّ الشعب في إيران عبَّر عن تمسُّكه بجمهوريته الإسلامية وقيادتها من خلال التظاهرات المليونية والتشييعات الحاشدة للشهداء المظلومين، وإيران التي صمدت ثلاث وأربعين سنة قادرة بإذن الله أن تتجاوز هذه المحنة.

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