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البحرين/'الوفاق' تدعو إلى تشكيل حكومة وطنية 'إنقاذية'

البحرين/'الوفاق' تدعو إلى تشكيل حكومة وطنية 'إنقاذية'
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

دعت جمعية الوفاق الوطني البحرينية، إلى تشكيل حكومة وطنية «إنقاذية»، تهيئ الظروف لتنفيذ الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في البحرين، وفق ما ورد في بيان نشرته الجمعية، اليوم.

العالم- البحرين

وأكدت الوفاق في بيانها، أنه «رغم غياب كل المقدمات والظروف بعد عملية انتخابية عوراء وناقصة بعد عزل أكثر من نصف شعب البحرين، بات ملحاً العمل على وقف استمرار الواقع السياسي بتغييب جزء أساسي من المجتمع، وذلك عبر تدارك الوضع بتشكيل حكومة ذات صبغة وطنية وتعبر عن المزاج الشعبي».

وأكد البيان على حاجة البحرين الملحة إلى حكومة «لا تشكل طيفاً معيناً فقط ولا تعبر عن إرادة الحكم بشكل مطلق، وإنما يمكن أن تشكل اتفاقاً أولياً بين مختلف الأطراف وتُناط بها مسؤولية تنفيذ البرنامج الإصلاحي القائم على الحوار والتوافق وطنياً بين مختلف المكونات».

وختم البيان بالتأكيد على أن الإصلاح السياسي في البحرين يتطلب البدء بتحقيق «توافق دستوري، ليشكل أرضية لبناء قانوني للعلاقة بين السلطات المختلفة، وتكون الإرادة الشعبية هي المحور الأساس في تشكيل الحكومة وانتخاب البرلمان الذي يجب أن يكون برلماناً كامل الصلاحيات وله الدور الكامل في التشريع والرقابة والمحاسبة للحكومة».

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