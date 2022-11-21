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رئيس الوزراء البيلاروسي يزور ايران يوم الثلاثاء

رئيس الوزراء البيلاروسي يزور ايران يوم الثلاثاء
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد مدير مكتب الرئيس الايراني، يوم الاثنين، ان رئيس وزراء بيلاروسيا سيزور ايران على رأس وفد رفيع المستوى وسيجري محادثات مع النائب الاول لرئيس الجمهورية.

العالم - ايران

وقال محمد جمشيدي مساعد مدير مكتب الرئيس الايراني في الشؤون السياسية: تأتي زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا يوم غد (الثلاثاء) إثر الاتفاقات خلال المحادثات بين الرئيسين الايراني السيد رئيسي والبيلاروسي لوكاشنكو على هامش قمة شنغهاي في سمرقند بأوزبكستان، وسيقوم الجانبان خلالها برسم خارطة طريق شاملة لتطوير العلاقات الثنائية بين طهران ومنيسك في مختلف المجالات بما فيها الترانزيت والاستيراد والتصدير وتوفير الطاقة والمحاصيل الزراعية ونقل التقنية والمعدات.

وبشأن برامج هذه الزيارة، أوضح مساعد مدير مكتب الرئيس الايراني: بعد المحادثات والمفاواضت بين اعضاء وفدي البلدين، سيعقد لقاء مشترك مع الناشطين الاقتصاديين الايرانيين والبيلاروس.

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رئيس الوزراء البيلاروسي يزور ايران يوم الثلاثاء