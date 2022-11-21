ثلاثة معابد يهودية في الإمارات خلال عامين

العالم- الامارات

وأبرز موقع nationalpost الدولي أن اتفاقيات التطبيع “غيرت قواعد اللعبة بالنسبة للكيان والإمارات، إذ في حين أن البلدين لديهما اختلافات ثقافية ودينية، إلا أن علاقتهما تبدو طبيعية تمامًا”.

وأشار الموقع إلى أنه على عكس تطبيع الكيان البارد نسبيًا مع مصر والأردن فإن التطبيع مع الإمارات دافئ وودود.

وفي الحدث المشترك لمؤسستي مع متحف مفترق طرق الحضارات بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم، لاحظ الحاخام الرئيسي في بريطانيا، إفرايم ميرفيس أنه بينما يعاني اليهود في العديد من الأماكن، فإن الجالية اليهودية في الإمارات تنمو وتنمو.

وأوضح نائب القنصل العام التابع للكيان في الإمارات أنه “لا يوجد فعليًا معاداة للسامية في الإمارات لأن السكان يستمدون إشاراتهم من قيادتها”.

وبحسب المسئولين الإسرائيليين تتمتع الجالية اليهودية المتنامية في الإمارات بمجموعة مختارة من مطاعم الكوشر وثلاثة معابد يهودية على الأقل، بما في ذلك كنيس النخيل.

وذكر أنه أصبح سماع الأشخاص الذين يتحدثون العبرية أمرًا شائعًا الآن في مراكز التسوق وأماكن أخرى في الإمارات.

أحمد عبيد المنصوري إماراتي أسس متحف مفترق طرق الحضارات، أصبح رمزًا وبطلًا للتطبيع. قام بجولة في معرض الهولوكوست في متحفه، والذي يدعي أنه الوحيد في أي مكان في الشرق الأوسط خارج فلسطين المحتلة.