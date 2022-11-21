إندونيسيا: زلزال بقوة 5.6 درجة يخلف 162 قتيلا

العالم ـ أسيا والباسفيك

وذكر رضوان كامل حاكم جاوة الغربية في مقطع فيديو: "يؤسفني أن أبلغكم بمقتل 162 (شخصا جراء الزلزال)". قال مسؤولون إن الزلزال تسبب في أضرار مادية كبيرة.

وأكد المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيانغور في جاوة الغربية، آدم، الذي يحمل اسما واحدا مثل العديد من الإندونيسيين، حصيلة القتلى التي ذكرها الحاكم.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة كان مركزه في منطقة سيانغور في مقاطعة جاوة الغربية على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

رصدت العديد من الانهيارات الأرضية حول سيانغور، وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث إن عشرات المباني تضررت بما في ذلك مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومنشآت عامة أخرى.

وأضافت في بيان أنه لا يزال يجري جمع معلومات عن حجم الخسائر والأضرار. شعر السكان بالزلزال بقوة في منطقة جاكرتا الكبرى، حيث تأرجحت الأبراج الشاهقة في العاصمة وتم إخلاء بعضها.