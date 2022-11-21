وول ستريت جورنال: السعودية تدرس زيادة إنتاج أوبك+

العالم- السعودية

ونقلا عن مندوبين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قالت الصحيفة إن الحديث عن زيادة الإنتاج ظهر بعد أن أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قاضي محكمة اتحادية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يجب أن يتمتع بحصانة سيادية فيما يتعلق بدعوى أمريكية اتحادية مرتبطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن قرار الحصانة بمثابة تنازل ل بن سلمان وتعزيز مكانته بعد أن حاولت إدارة بايدن على مدى أشهر جعله منعزلا.

وانخفضت أسعار النفط، التي كانت منخفضة بالفعل خلال اليوم، بأكثر من خمسة بالمئة إلى ما دون 83 دولارا للبرميل بعد تقرير الصحيفة الذي لم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من صحته. وقررت أوبك الشهر الماضي على نحو غير متوقع خفض أهداف الإنتاج بشكل حاد.

ونُقل عن وزير الطاقة في السعودية، قائدة أوبك+ الفعلية، هذا الشهر قوله إن المنظمة ستبقى حذرة.

وتراجعت أسواق النفط الخام في الأيام الماضية مما يعكس انخفاض الطلب من الصين وأوروبا.