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ماذا حدث البارحة في جوانرود؟

ماذا حدث البارحة في جوانرود؟
الإثنين ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أطلق عدد من مثيري الشغب في جوانرود، مساء امس، النار على القوات الأمنية بأسلحة عسكرية.

العالم - ايران

وفي تفاصيل الخبر فقد فق شهدت مدينتا جوانرود وكرمنشاه ، مساء أمس تجمعا حيث حاول مثيرو الشغب قطع الطرق الرئيسية بالمدينة من خلال إحداث حواجز وإشعال النيران ورمي القوات المدافعة عن الامن بالحجارة .

ومع استمرار التجمع ومع اقتراب منتصف الليل، بدأ عدد من مثيري الشغب من بين المتواجدين في الموقع إطلاق النار بالأسلحة العسكرية على الشرطة وقوات الأمن. وبحسب مصادر محلية، بدأ ثلاثة من المتواجدين في الموقع بإطلاق النار ما اسفر عن مقتل مواطنين وإصابة أربعة آخرين بجروح .

وبالتزامن مع أعمال الشغب في مدينة جوانرود ، أطلقت مجموعة أخرى من المشاغبين في منطقة "مسكن" بمدينة كرمانشاه، النار بسلاح عسكري على قوات الشرطة . واستمر إطلاق النار عدة دقائق وسمع دويه في الحي.

تجدر الإشارة إلى أنه حسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فان ايا من قوات الشرطة لم يصب أو يستشهد في اطلاق النيران هذا.

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