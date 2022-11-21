تركيا تستدعي سفير السويد احتجاجا على "مشاهد ضوئية"

العالم-تركيا

وكالة الأناضول التركية ذكرت أن "الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي في أنقرة، وتدين دعاية التنظيم الإرهابي التي عُكست على مبنى تابع للسفارة التركية في ستوكهولم". دون مزيد من التوضيحات.

وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر دبلوماسي تركي، (قالت إنه طلب عدم كشف هويته)، أنه "أبلغنا سفير السويد إدانتنا عرض مجموعات على صلة بحزب العمال الكردستاني بواسطة الإسقاط الضوئي مشاهد دعاية إرهابية ومهينة لرئيسنا (...) على (واجهة) مبنى سفارتنا في ستوكهولم".

يأتي الموقف التركي عقب نشر "لجنة التضامن من أجل "روج آفا" (التسمية الكردية للمناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية")، في السويد مقطع فيديو يتضمن دعما لـ "وحدات حماية الشعب" (العمود الفقري لـ "قسد") التي تصنفها أنقرة بأنها منظمة إرهابية.