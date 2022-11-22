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المغرب.. القبض على مطلوب موال لـ"داعش"

المغرب.. القبض على مطلوب موال لـ
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب المغربي، من القبض على مطلوب خطير بتهم مختلفة بينها الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

العالم-المغرب

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه جرى توقيف المشتبه به الذي تم تشخيص هويته وكشف تفاصيل مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات قامت بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب المغربي.

وأضاف أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية بالإضافة لرسم يدوي يتضمن خططا لتنفيذ عمليات إرهابية وكذا منشورات ذات محتوى متطرف.

وحسب المعلومات الأولية فإن المشتبه فيه الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، عاد مؤخرا إلى نشاطه المتطرف حيث شرع في البحث عن المواد الأولية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة بغية تنفيذ مخططه الإرهابي ضد منشآت حيوية.

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