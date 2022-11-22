الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سيناريو نتنياهو قبالة 'السلطة الفلسطينية' يثير مخاوف الصهاينة!

سيناريو نتنياهو قبالة 'السلطة الفلسطينية' يثير مخاوف الصهاينة!
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إمكانية انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وتدهور الوضع الأمني على خلفية فوز نتنياهو.

العالم - الإحتلال

وجاء في المقال: جرى تنبيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مخاطر انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية.

فبحسب تقرير أمني، تفقد هياكل السلطة الفلسطينية سيطرتها على الأراضي العربية، ما يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني.

وتخشى أجهزة المخابرات الإسرائيلية من أن يؤدي حل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اضطرار [إسرائيل] لتحمل المسؤولية الأمنية!!! وإدارة الشؤون المدنية في الأراضي العربية.

ومن سخرية القدر أن الشخصيات الرئيسة في الائتلاف الذي يحاول نتنياهو الآن تشكيله بعد نتائج انتخابات نوفمبر سيرحبون بهذا السيناريو السلبي للغاية.

فكما ورد في تقرير حديث صادر عن معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب (INSS)، تعبر نقاط الضعف الإدارية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وحساباتها الاستراتيجية الخاطئة عن نفسها منذ فترة طويلة، بل منذ الانقسام بين غزة والضفة الغربية قبل 15 عاما. وقد تفاقم الموقف بسبب سلوك القيادة الإسرائيلية.

يقول تقرير INSS إن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل انتخابات المجلس التشريعي في مايو 2021 أدى إلى تسريع إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية.

وجاء في التقرير أن عباس لا يزال في السلطة الآن بسبب عدم وجود خليفة له وآلية متفق عليها لاختيار الخليفة، فضلا عن عمل المؤسسات التي تم إنشاؤها خلال فترة عباس.

الأهم من ذلك، أن الخبراء يرون مخاطر كبيرة في "يمينية" الحكومة الإسرائيلية القادمة: فهي ستشمل أولئك الذين ينظرون إلى الفلسطينيين بوصفهم رعايا، عليهم ببساطة قبول الرؤية الإسرائيلية المتعلقة بالأرض وبنية الكيان الاسرائيلي.

من خلال هذه التقديرات، فإن انتخابات الكنيست الأخيرة عززت قناعة الفلسطينيين بأنهم غير معترف بهم كشعب له الحق في تقرير مصيره.

وبالتالي، فإن تشكيل ائتلاف حاكم صهيوني جديد سيصبح إلى حد كبير عامل تسريع لتدهور الوضع في فلسطين.

روابط ذات صلة

شاهد إقتحام نائب إسرائيلي مُتطرف لندوة فلسطينية في حيفا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بمنحة أمريكية.. افتتاح مقابر يهودية مرمّمة في دولة عربية

اليوم صباحا.. 'سرايا القدس' تُركع الصهاينة على ركبهم في جنين ونابلس

أمريكا تعلن معارضتها لأي عمل عسكري تركي في سوريا 

واشنطن تدعو لتدابير لتخفيف حدة الوضع الأمني في الضفة الغربية

أردوغان يوجه اتهامات لروسيا بشأن اتفاق عام 2019

بالفيديو.. الرئاسة اليمنية: الأجندات الإقليمية والدولية التي ترعى الصراعات بمحافظات الجنوب ستفشل