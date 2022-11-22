كيف تحولت مناطق كردستان العراق الى مصدر للارهاب ضد الجوار؟

خاص العالم

وقال حسون في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث: ان الولايات المتحدة الامريكية هي التي تدير كل هذه القوى وتحركها بشكل صريح، لافتاً بان الولايات المتحدة الامريكية والكيان الاسرائيلي اقاما قواعد للتجسس ومقار لتدريب العملاء والمخربين في كردستان العراق التي تضر بالسيادة العراقية وعلاقاتها مع دول الجوار.

واوضح حسون، ان ما قام به حرس الثورة الايراني باستهداف تهديد الاراضي الايرانية مثل قواعد واماكن تدريب العملاء والجواسيس تديرها الاستخبارات الاسرائيلية، كان قد تم التحذير منه خلال الاشهر السابقة وبشكل مستمر وتنبيه الحكومة العراقية وكردستان العراق بذلك.

هذا وكان حرس الثورة الإسلامية في ايران قد اعلن استهداف مقرات الجماعات الإيرانية الانفصالية في كردستان العراق.

وقال الحرس في بيان إن هذه الضربة هي استمرار لعملية تدمير مراكز تدريب الجماعات الإرهابية الانفصالية شمالي العراق.