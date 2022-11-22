مَنْ يدعم المنظمات الارهابية في كردستان العراق، ولماذا؟

خاص العالم

وقال الزبيدي في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث: ان الاكراد تركوا في منطقة الشرق الاوسط بعد التقسيم من اجل لعب دور معين، وقد كشفت دول الجوار هذا الدور، بأن يتم استخدام الورقة الكردية للضغط على الحكومات سواء كانت الحكومة العراقية او الايرانية او التركية او السورية.

واوضح الزبيدي، ان هؤلاء الاكراد ينشطون في وقت معين ثم ينخفضون بعض الشيء، وهنالك خيوط تحرك المنظمات الكردية في شمال العراق او غرب ايران او جنوب تركيا من اجل زعزعة الامن في المنطقة ولاهداف معينة ومكشوفة.

وشدد الزبيدي على ان هذه المنظمات المتمركزة في كردستان العراق هي منظمات ارهابية تحصل على الدعم من قبل مسعود البرزاني الذي يحاول تصدير نفط العراق من اجل تمويلها لتحقيق حلمه باقامة دولة الاكراد الكبرى.

واضاف الزبيدي، ان تحركات هذه المنظمات تسبب احراجا للحكومة العراقية مع دول الجوار وتكون مصدر قلق ايضاً للمواطن العراق، منوهاً بانه كان الاجدر بالحكومات العراقية المتوالية اخراج الاحزاب المناهضة لدول الجوار كمنظمة خلق الارهابية الايرانية وحزب العمال الكردستاني التركي من اجل استباب الامن.