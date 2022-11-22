أهم عناوين الصحافة الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- جوان ..

ضربات الحرس ستستمر حتى يتم تجريد الجماعات الإرهابية من السلاح وطردها من كردستان العراق .

- ايران ..

صواريخ ومسيرات الحرس تدك مراكز قيادة حزبي كوموله والديمقراطي الإرهابيين الإنفصاليين بكردستان العراق .

- اطلاعات..

وزارة الخارجية .. إيران لن تسمح بوجود تهديدات لأمنها القومي إنطلاقا من الأراضي العراقية .

- آفتاب يزد ..

غروسي يذعن .. ليست هناك أية أدلة تثبت وجود برنامج نووي عسكري في إيران.

- رويش ملت ..

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينفي وجود أي نووي عسكري في إيران .

- افكار ..

الناطق بإسم الخارجية .. قرار مجلس الحكام الأخير ضد إيران مسيس بإمتياز .

- سياست روز ..

صنعاء تتهم التحالف السعودي بإستخدام أسلحة وذخائر محظورة دوليا بعدوانه على اليمن .

- وطن امروز ..

جرح كبير بهزيمة المنتخب الإيراني لكرة القدم بأول مبارياته بقطر .. لكن هناك أمل .

- كيهان ..

الإحتلال الصهيوني إعتقل ما يقرب من ثمانمائة طفل فلسطيني خلال هذا العام .

- عصر ايرانيان ..

حركة الجهاد الإسلامي تؤكد ضرورة توسيع دائرة المقاومة بمواجهة الإحتلال بالضفة الغربية .

- مردم سالاري ..

حلف الناتو يخطط لتبديل بولندا لجدار مسلح في مواجهة روسيا .

- آرمان ملي ..

الناطق بإسم الكرملين ينفي أن يكون هدف روسيا تغيير نظام الحكم في أوكرانيا .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

Sv

1-عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (أمريكا وسيناريو الترويع من إيران المتهرئ). ..

في اطار السيناريو المفبرك للترويع من ايران الذي تعمد امريكا وحليفاتها الغربيات على الترويج له منذ سنوات , زعم مسؤول امريكي ان اواشنطن حالت دون شن ايران هجوما على السعودية مؤخرا.

( إن هذه الأكذوبة الصارخة تكشف عن تمسك واشنطن بسيناريو الترويع من إيران لعرقلة أي تقارب وتعاون بين بلدن المنطقة )

فايران مدت يدها دوما لكل جيرانها لتوطيد العلاقات ولم تفكر يوما في تهديد ايا من البلدان المجاورة التي ترتبط معها بوشائج قوية عديدة بالاضافة للمصالح المشتركة .ان امريكا وكل القوى الاجنبية الطامعة بثروات شعوب المنطقة تناور على سيناريوهات تصب في قناة بث الفرقة بين بلدانها وايجاد اجواء عدم ثقة بينها ليتسنى لها تحقيق اهدافها الشريرة واطماعها , وهذا ما تريده واشنطن بالضبط من وراء مزاعمها الكاذبة الاخيرة .

2- قدس ..

كتبت صحيفة قدس في مقالها ( هل هي مجرد مصافحة بين أردوغان والسيسي ؟) ..

التقى الرئيسان التركي اردوغان والمصري السيسي على هامش مراسم افتتاحية سباقات كأس العالم لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة .

الرجلان تصافحا بحضور امير قطر في اول لقاء بينهما على مدى سنوات بعد توتر العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا اثر عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي .

( إن هذا المصافحة تحمل مؤشر على رغبة الطرفين في تطبيع العلاقات الثنائية في إطار وساطة قطرية)

فهذا اللقاء لم يتم عن طريق الصدفة بكل الاحوال فاردوغان كان على علم مسبق بحضور السيسي في هذه المراسم والاخير كان على علم بدوره بحضور اردوغان , ان هذه المصافحة قد تكون بداية لطي البلدين لصفحة التوتر الناجم عن خلافات ايدلوجية بينهما هذا مالم تحدث مستجدات ما في الاتجاه المعاكس .

3-ارمان امروز ..

كتبت صحيفة ارمان امروز في مقالها ( نتنياهو وعقبات تشكيل حكومة )..

يواجه رئيس وزراء الكيان الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو عقبات وتحديات جدية في مجال تشكيل حكومة جديدة مع تصاعد الخلافات بين حزب الليكود الذي يتزعمه والاحزاب الصهيونية الدينية الاكثر تطرفا في هذا الكيان .

( إن نتنياهو الذي يحلم بالعودة للسلطة بعد فوز الكتلة اليمينية التي تزعمها بإنتخابات الكنيست قد يفشل في تشكيل حكومة جديدة )

فالاحزاب الصهيونية الاكثر تطرفا والتي ضمنت لنتنياهو والليكود الفوز في انتخابات الكنيست قد تنسحب من الائتلاف معه في حالة عم تلبية شروطها باستلام حقائب وزارات الحرب والامن والمالية وتطوير النقب.

ان نتنياهو يواجه مأزقا كبيرا فالموافقة على شروط هذه الاحزاب سيجعله رهينة بيدها ورفض شروطها سيجعله يفقد الاغلبية وفرصة العودة للسلطة .

4- سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن التصريحات الاخيرة التي اطلقها الامين العام لحلف الناتو في مقالها ( إستعداد أم تأجيج للحروب؟). دعا الامين العام لحلف الناتو البلدان الاعضاء للاستعداد لمواجهة تبعات وتداعيات حرب طويل في اوكراينا مؤكدا مواصلة الغرب دعمه العسكري لاوكرانيا .من جانبه دعا المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي البلدان الاعضاء للاستعداد لمرحلة تقشف اقتصادي بسبب الحرب الاوكرانية .

( إن هذه الاتصريحات تعكس توجها غربيا لاطالة أمد الحرب الأوكرانية أكثر مما تعكس توجيهات لإجراءات إحترازية لتفادي توسعها )

وبعبارة اخرى لا تدل مثل هذه التصريحات على وجود اية رغبة غربية لوقف الحرب الاوكرانية عبر البحث عن حلول سلمية لها , بل على العكس تشير مثل هذه المواقف الغربية لعزم الغرب على تاجيج نيران هذه الحرب لاستنزاف روسيا.

5- مردم سالاري ..

سلطت صحيفة مردم سالاري الضوء في تقرير لهاعلى دراسة دولية تقول ( أية حرب نووية محدودة ستؤدي لمجاعة بالعالم )..

حسب هذه الدراسة التي اعدها فريق بمنتدى بحوث السلام باستوكهولم حول الترسانات النووية الكبيرة الحالية في العالم.

( أية حرب نووية ولو محدودة جدا ستوجد سحابة إشعاعات تغطي جو الكرة الأرضية وتعيق وصول أشعة الشمس ليحل مناخ قطبي)

الامر الذي سيدمر اغلب الاراضي الزراعية والمحاصيل الزراعية مما يؤدي لمجاعة رهيبة في العالم والى تلوث التربة ومصادر المياه .

6- خراسان ...

حول افاق العلاقات بين روسيا والكيان الصهيوني كتبت صحيفة خراسان في مقالها الذي يحمل تساؤل يقول ( هل سيدخل نتنياهو مواجهة مباشرة مع موسكو ؟)

حرصت حكومة نفتالي بينيت وبعدها حكومة يائير لابيد على تفادي القيام بما من شأنه اغضاب روسيا والى درجة دفعها لاتخاذ مواقف حادة تماما مقابل تل ابيب , وبالطبع شهدت العلاقات مع روسيا اجواء توتر بشأن اوكرانيا والغارات الصهيونية على روسيا واتخذت روسيا بعض الاجراءات العقابية ضد الكيان لكن ..

( العلاقات بين روسيا والكيان ستأخذ مسارا أكثر سخونة اذا ما صعدت أية حكومة ائتلافية يشكلها نتنياهو دعمها العسكري لأوكرانيا)

فوجود احزاب يمينية صهيونية اكثر تطرفا في مثل هذه الحكومة قد يدفع نتنياهو لتوسيع ارسال السلاح لاوكرانيا وعندها ليس من المستبعد ان ترد روسيا بالمسرح السوري بشكل جدي بشتى السبل .