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بعد 2200 يوم من الاعتقال النخيفي لايزال في السجون السعودية

الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي استمرار اعتقال الناشط الحقوقي عيسى النخيفي بعد انتهاء محكوميته.

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وقضى النخيفي حوالي ألفين ومئتي يوم في السجون السعودية ما تسبب بارتفاع الأصوات في وجه الإنتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في السعودية في ظل غياب الإعلام الغربي.

في اليمن، ولسنوات طويلة، برَّر تحالف العدوان على اليمن قتل اليمنيين وتدميرَ بلادِهِم بأنه لمواجهة ما يسميه النفوذ الإيراني في اليمن. الناشطون على شبكات الانترنت اعادوا نشر فيديو للسفير اليمني السابق في اليمن جيل غوتييه وهو يقول شهادة عاشها في اليمن، ومفادها..استخدام ايران ذريعة لفعل ما تم فعله باليمن واليمنيين.

واما في ايران، انتشر فيديو لوالدة الطفل كيان بيرفلك الذي استشهد في مدينة ايذه جنوب غربي ايران. وطالبت والدة كيان بعدم استغلال صفحتها او كلامها لاغراض سيئة.

في قطر، شهد العالم بدء منافسات نهائيات كأس العالم. وعلی هامش المباراة الأولى في البطولة التي جمعت منتخبي قطر والإكوادورسجل محسن، الشاب القطري موقفاً مشرفاً برفضه إجراء حديث مع مراسل القناة الإسرائيلية. ولم يكن سوی بداية، فقد لقن شبان سعوديون ولبنانيون أيضا درساً لمراسل القناة الإسرائيلية حين علموا انه من كيان الإحتلال.

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