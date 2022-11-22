الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مونديال قطر.. نهاية مباريات المجموعة الاولی

الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

انتهى اليوم الثاني من المونديال بثلاث مباريات كانت شيقة وممتعة وبهذا تكون فرق المجموعتين الأولى والثانية قد أنهت أولى مبارياتها في سياق منافسات النسخة الحالية من المونديال.

العالم - فار

وشهد اليوم الثاني من المنافسات إستخدام تقنية في أيه آر خلال مجريات المباريات وقدم حكم الفيديو المساعدة للفرق وللحكام على حد سواء.

في المباراة الأولى التي أقيمت اليوم، تمكنت إنجلترا من هزيمة المنتخب الإيراني بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين خلال مباراة مليئة بالأهداف.

مباراة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول وخمسة أهداف في الشوط الثاني وأضفت جاذبية على وقائع المباراة في شوطيها.

أما المباراة الثانية فكانت من المجموعة الأولى. ففي مواجهة بين السنغال وهولندا، تغلب الأوروبيون بزيهم البرتقالي على خصومهم الأفارقة بهدفين.

وكان ختام مباريات اليوم الثاني، بين منتخبي الولايات المتحدة وويلز.

المواجهة بين اليانكيز ورفاق جاريث بيل والتي انتهت بالتعادل 1 – 1.

واستضافت قناة العالم ضمن برنامجها الرياضي "فار"، الكابتن السابق لفريق سايبا الايراني، ميثم فلاحت بيشه لبحث تفاصيل مباريات اليوم الثاني من مونديال قطر.

روابط ذات صلة

شاهد بالارقام أين تقع ملاعب مونديال قطر وعدد التذاكر والرحلات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عيد اسقلال لبنان يعود لكن بأي حال؟

بتر قدمي فتى جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان بالحديدة

بحماية مشددة من شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

أهم عناوين الصحافة الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

إيران.. بدء زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪

موسكو تدعو تركيا الى ضبط النفس في سوريا