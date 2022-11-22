مونديال قطر.. نهاية مباريات المجموعة الاولی

العالم - فار

وشهد اليوم الثاني من المنافسات إستخدام تقنية في أيه آر خلال مجريات المباريات وقدم حكم الفيديو المساعدة للفرق وللحكام على حد سواء.

في المباراة الأولى التي أقيمت اليوم، تمكنت إنجلترا من هزيمة المنتخب الإيراني بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين خلال مباراة مليئة بالأهداف.

مباراة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول وخمسة أهداف في الشوط الثاني وأضفت جاذبية على وقائع المباراة في شوطيها.

أما المباراة الثانية فكانت من المجموعة الأولى. ففي مواجهة بين السنغال وهولندا، تغلب الأوروبيون بزيهم البرتقالي على خصومهم الأفارقة بهدفين.

وكان ختام مباريات اليوم الثاني، بين منتخبي الولايات المتحدة وويلز.

المواجهة بين اليانكيز ورفاق جاريث بيل والتي انتهت بالتعادل 1 – 1.

واستضافت قناة العالم ضمن برنامجها الرياضي "فار"، الكابتن السابق لفريق سايبا الايراني، ميثم فلاحت بيشه لبحث تفاصيل مباريات اليوم الثاني من مونديال قطر.