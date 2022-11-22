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مسؤول ايراني: بدء دراسات الربط الكهربائي مع قطر وعمان

مسؤول ايراني: بدء دراسات الربط الكهربائي مع قطر وعمان
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد المدير التنفيذي للشركة الايرانية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء "توانير" ، بدء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ الربط الكهربائي مع قطر وعمان.

العالم - ايران

وأشار " آرَش كردي" في المعرض الدولي الـ 22 لصناعة الكهرباء، أن ربط شبكة الكهرباء الايرانية مع دول الجوار من الاستراتيجات التي بدأت من قبل، حيث ثمة امكانية تبادل الطاقة مع الدول المحاذية لايران برا فضلا عن أن المفاوضات الجارية للربط الكهربائي مع دول الخليج الفارسي عبر البحر.

وبيّن أن المفاوضات مع قطر وعمان قائمة والدراسات الفنية للتنفيذ قد بدأت فعليا ونعمل على اختيار الجهة الاستشارية للمشروع.

المدير التنفيذي لـ "توانير" أوضح أن الربط الكهربائي عبر الكابلات البحرية مع قطر وعمان سيتيح امكانية تبادل 1000 الى 1500 ميغاواط من الطاقة بين ايران ومع كل بلد منهما.

وحول وضع تصدير الكهرباء الى تركيا أكد مدير "توانير" أن ثمة امكانية لتبادل 400 الى 600 ميغاواط مع تركيا التي قام مستشمرون أتراك بتوظيف استثمارات واتخاذ اجراءات اولية بحيث عمليات مزامنة الشبكتين باتت متوفرة.

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