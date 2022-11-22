مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

العالم - الإحتلال

وأفادت مصادر اعلامية فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة في منطقة باب الرحمة (المنطقة الشرقية).

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل إلى الأقصى، وسط تواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط والتواجد الدائم فيه، للتصدي لمخططات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.