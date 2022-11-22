الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

مستوطنون يقتحمون
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم عضو الكنيست الصهيوني المتطرف يهودا غليك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

العالم - الإحتلال

وأفادت مصادر اعلامية فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة في منطقة باب الرحمة (المنطقة الشرقية).

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل إلى الأقصى، وسط تواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط والتواجد الدائم فيه، للتصدي لمخططات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.

ويتعرض الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.

روابط ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

بالصور: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحاد البرلماني العربي يستنكر ممارسات لأنقرة ضد الشعب السوري

رئيس منطقة كردستان العراق يزور بغداد اليوم لهذا السبب..

بدء أعمال الاجتماع الدولي الـ19حول سوريا في أستانا

مساع خارجية لانهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

عيد اسقلال لبنان يعود لكن بأي حال؟

بتر قدمي فتى جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان بالحديدة