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لابيد يحذر من حكومة الاحتلال المقبلة بزعامة نتنياهو

لابيد يحذر من حكومة الاحتلال المقبلة بزعامة نتنياهو
الثلاثاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، يائير لابيد، أمس الإثنين، من تحكم المتطرفين لحكومة الاحتلال المقبلة بزعامة بنيامين نتنياهو.

العالم - الإحتلال

وقال لابيد في سلسلة من التغريدات عبر "تويتر": "المتطرفين دينيا لن يجلسوا فقط في الحكومة القادمة، وإنما سيحكمونها فعلا"، مبينا أن ذلك سيقود "إسرائيل" الى مستوى العالم الثالث، والخلاف مع الأمريكيين.

وأضاف لابيد: "لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد، ولكن لديها بالفعل قرارات،طلاب المدارس الدينية سيحصلون على أموال أكثر من جنود الجيش الإسرائيلي".

وتابع: "يريد زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، منع مباريات كرة القدم يوم السبت، سيتم إصدار قانون لفصل الرجال عن النساء في الأماكن العامة".

وأكد لابيد أن [إسرائيل] كيان يهودي وليست كيان شريعة، متسائلا في تغريدته بالقول: "أريد أن أسأل ناخبي الليكود: هل هذا ما أردتم؟ هل هذا سبب تصويتكم لليكود؟ ليأخذوا المال من الجنود ويعطونه لطلبة المدارس الدينية؟ ستكونون أقلية في هذه الحكومة".

وفي الثالث عشر من نوفمبر الجاري، قرر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، تكليف بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة خلال 28 يوما، يمكن تمديدها لمدة 14 يوما إضافية بموافقة الرئيس.

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